video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 04:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير فرنسا بمصر يشهد افتتاح الدورة السابعة من لقاءات "سرد وكتابة" البحر المتوسط

الأحد، 11 فبراير 2018 10:57 م
سفير فرنسا بمصر يشهد افتتاح الدورة السابعة من لقاءات "سرد وكتابة" البحر المتوسط سفير فرنسا بمصر ستيفان روماتيه


الاسكندريه - هناء أبو العز
إضافة تعليق

أكد سفير فرنسا بمصر ستيفان روماتيه، إن الثقافة تلعب دورا رئيسيا في التقارب  بين مصر وفرنسا، مضيفا إن هناك  تعبير فرنسى  يقول "مصر حب فرنسا" لاعتبارات تاريخية وثقافية ممتدة لسنوات بين البلدين.

وأشار ستيفان فى كلمته  مساء اليوم"الأحد"، بإنطلاق الدورة السابعة من مهرجان  "كتابة وسرد المتوسط  بالمعهد الفرنسى بالإسكندرية، أن المهرجان يستهدف إعادة مدينة الإسكندرية العاصمة الكبرى للثقافة فى حوض البحر المتوسط .

وأوضح إن اليوم تنطلق النسخة السابعة من المهرجان بوجود نحو  20 كاتب، وهذا يؤكد مكانة الإسكندرية وهى مدينة جاذبة على مدار السنين.

وأشار إلى أن مهرجان هذا العام يركز على الترجمة الأدبية للأدب الفرنسر والعربى لتوثيق العلاقات بين البلدين، لذا فالمهرجان هذا العام مفتوح لمشاركة المترجمين.

كما افتتح ستيفان، على هامش الفعاليات معرضا فنيا "النبى دانيال"، ضم عدد من اللوحات الفنية التى تعكس جمال الإسكندرية.

ويضم برنامج المهرجان هذا العام تنظيم  لقاءات وورش عمل خاصة بالتصوير والقراءة والكتابة والترجمة، بالإضافة إلى حفلتين موسيقيتين وذلك فى مقر المعهد الفرنسى بالإسكندرية، وفى عدد من  الجهات المشاركة فى هذا الحدث مثل مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور ومدرسة الليسيه الفرنسية فضلًا عن عدد من المدارس.

ويشارك فى فعاليات هذا الحدث كل من : دومينيك فيرناندز – شارل دانزيج – مازارين بينجو – ارسي سوتيروبولوس – ويلفريد نوسونديه – هيام يارد - ديدييه لوبريه  كوثر عديمي – جان ميشيل ديجان – نائل الطوخي – ماركوس ملط – خالد عثمان – سيلفان برودوم وخالد رؤوف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المعهد السويدى بالإسكندرية يقعد مؤتمرا حول تجارة الأسلحة بمنطقة الشرق الأوسط

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه

سفير فرنسا

مهرجان البحر المتوسط



لا تفوتك
سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة