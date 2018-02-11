سفير فرنسا بمصر يشهد افتتاح الدورة السابعة من لقاءات "سرد وكتابة" البحر المتوسط





الاسكندريه - هناء أبو العز

أكد سفير فرنسا بمصر ستيفان روماتيه، إن الثقافة تلعب دورا رئيسيا في التقارب بين مصر وفرنسا، مضيفا إن هناك تعبير فرنسى يقول "مصر حب فرنسا" لاعتبارات تاريخية وثقافية ممتدة لسنوات بين البلدين.

وأشار ستيفان فى كلمته مساء اليوم"الأحد"، بإنطلاق الدورة السابعة من مهرجان "كتابة وسرد المتوسط بالمعهد الفرنسى بالإسكندرية، أن المهرجان يستهدف إعادة مدينة الإسكندرية العاصمة الكبرى للثقافة فى حوض البحر المتوسط .

وأوضح إن اليوم تنطلق النسخة السابعة من المهرجان بوجود نحو 20 كاتب، وهذا يؤكد مكانة الإسكندرية وهى مدينة جاذبة على مدار السنين.

وأشار إلى أن مهرجان هذا العام يركز على الترجمة الأدبية للأدب الفرنسر والعربى لتوثيق العلاقات بين البلدين، لذا فالمهرجان هذا العام مفتوح لمشاركة المترجمين.

كما افتتح ستيفان، على هامش الفعاليات معرضا فنيا "النبى دانيال"، ضم عدد من اللوحات الفنية التى تعكس جمال الإسكندرية.

ويضم برنامج المهرجان هذا العام تنظيم لقاءات وورش عمل خاصة بالتصوير والقراءة والكتابة والترجمة، بالإضافة إلى حفلتين موسيقيتين وذلك فى مقر المعهد الفرنسى بالإسكندرية، وفى عدد من الجهات المشاركة فى هذا الحدث مثل مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور ومدرسة الليسيه الفرنسية فضلًا عن عدد من المدارس.

ويشارك فى فعاليات هذا الحدث كل من : دومينيك فيرناندز – شارل دانزيج – مازارين بينجو – ارسي سوتيروبولوس – ويلفريد نوسونديه – هيام يارد - ديدييه لوبريه كوثر عديمي – جان ميشيل ديجان – نائل الطوخي – ماركوس ملط – خالد عثمان – سيلفان برودوم وخالد رؤوف.