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سفر وعودة 2187 مصريا وليبيا و 324 شاحنة عبر السلوم خلال 48 ساعة

الأحد، 11 فبراير 2018 09:22 م
سفر وعودة 2187 مصريا وليبيا و 324 شاحنة عبر السلوم خلال 48 ساعة منفذ السلوم- أرشيفية


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 2187 مصريا وليبيا و 324 شاحنة، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1554 إلى الجانب الليبي، بينهم 215 مصريا و1339 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 633 بينهم 447 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 186 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 383 ألف و 880 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 100 شاحنة إلى الجانب الليبي وعودة 224 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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