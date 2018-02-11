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سعر اليورو اليوم الأحد 11-2-2018 وتراجع طفيف بالعملة الأوروبية

الأحد، 11 فبراير 2018 12:55 م
سعر اليورو اليوم الأحد 11-2-2018 وتراجع طفيف بالعملة الأوروبية اليورو-أرشيفيه


كتبت- دانه الحديدى
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شهد سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد 11-2-2018، تراجعا طفيفا فى سعر العملة الاوروبية مقابل الجنيه المصرى، مسجلا 21.45 جنيه للشراء، و 21.73 للبيع فى آخر تعاملات البنك الأهلى.

 

كانت العملة الأوروبية، قد بدأت تراجعها أمام الجنيه المصرى من تعاملات يوم الاثنين الماضى، وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر اليورو كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.53 جنيه للشراء

21.68 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

21.45 جنيه للشراء

21.73 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر
 

21.45 للشراء

21.72  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

21.49  للشراء

21.74 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

21:43 للشراء

21:69 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

21.46 للشراء

21.72 للبيع

وزير القوى العاملة: تحويل 18 مليون جنيه مستحقات تأمينية لـ 62 مصريا باليونان
 

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا- اليونان، نجح فى تحويل 842 ألفا و563 يورو "أى ما يوازى 18 مليون جنيه مصرى تقريبا" من مستحقات الاشتراكات التأمينية  لـ 62 مصريا- أحيلوا للمعاش وكانوا يعملون باليونان- إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مصر مستحقات الاشتراكات التأمينية لهم.

وقال "سعفان": إنه  تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى باليونان أشرف فؤاد، أشار فيه إلى أن هذه المستحقات تم تحويلها من مؤسسة التأمين الاجتماعى "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالإضافة لكشف بأسماء المستفيدين وصورة تحويل البنك، وذلك للقيام بإعلان اسماء المستحقين أو الورثة لصرف مستحقاتهم بموجب بطاقة الرقم القومى أو  إعلام الورثة.

 

 

 

 


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