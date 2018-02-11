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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11-2-2018 واستقرار العملة السعودية

الأحد، 11 فبراير 2018 01:41 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11-2-2018 واستقرار العملة السعودية الريال السعودى-ارشيفيه-


كتبت- دانه الحديدى
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واصل الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد11-2-2018 ، على نفس أسعار ختام تعاملات الأسبوع الماضى، والتى سجل خلالها 4.68 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وكانت العملة السعودية قد شهدت حالة من التراجع فى سعرها أمام الجنيه المصرية، لكن بشكل طفيف لم يتجاوز قرشين، ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.69 جنيه للشراء

4.75 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

 

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

 

4.67  جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.65 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع


 

فندق "ريتز كارلتون" الرياض يفتح أبوابه من جديد
 

فتح فندق "ريتز كارلتون" فى العاصمة السعودية أبوابه، اليوم الأحد، من جديد بعدما بقى لأكثر من ثلاثة أشهر "سجنا ذهبيا" لعشرات الأمراء والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال السعوديين الذين أوقفوا فى ظل حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد.

 

وكان هذا الفندق الفخم الذى ينزل فيه عادة رؤساء دول ووزراء ورجال أعمال، أغلق فى الرابع من نوفمبر بعد اطلاق حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد بمبادرة من ولى العهد الامير محمد بن سليمان .


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