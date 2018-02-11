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سعر الدولار اليوم الاحد 11-2-2018 والعملة الأمريكية تستقر

الأحد، 11 فبراير 2018 12:33 م
سعر الدولار اليوم الاحد 11-2-2018 والعملة الأمريكية تستقر الدولار-أرشيفيه-


كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاحد الموافق 11-2-2018، محققا فروقا طفيفة بين مختلف البنوك..

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية، جاء سعر الدولار  كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 17.604 جنيه للشراء

 17.724 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

 17.58  جنيه للشراء

17.68  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

 17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56 جنيه للشراء

17.66 ج جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 17.6 جنيه للشراء

 17.7 جنيه للبيع

 

مبعوث بريطانيا التجارى: استثماراتنا بمصر 43 مليار دولار ووفد لتعزيز التجارة

قال جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطانى إلى مصر: "أن عملى ليس فقط استقدام الوفود التجارية وإنما للترويج لمصر، وهذه المرة جئنا بأكبر وفد تجارى بريطانى إلى مصر فى عقدين، وهذا معناه أن الشركات البريطانية تريد الاستثمار فى مصر، ومع البريكست، تبحث الشركات عن فرص جديدة

 

وأضاف فى لقاء صحفى صباح اليوم أن المملكة المتحدة تريد توسيع وجودها فى السوق المصرى، موضحا أن التركيز سيكون على الطاقة، والرعاية الصحية والبنية التحتية

 

 

 

 

 

 


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