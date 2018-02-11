سحب عينات من مطعم كفر الشيخ وعرض صاحبه على النيابة العامة





كفر الشيخ -محمد سليمان

قررت لجنة من مباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومه، بالتعاون مع مديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري، والتموين، سحب عينات من مطعم الضيعة بكفر الشيخ،عقب تلقى مباحث التموين، ومباحث قسم أول باشراف اللواء أحمد صالح،والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بلاغات بتسمم58 حالة من جراء تناولهم وجبات شاورما وفتة.

وجاري عرض صاحب المطعم على النيابة العامة لاخذ أقواله فيما نسب إليه من اتهامات من قبل المتضررين.

وقال عماد حبيب وكيل وزارة التموين ،إنه سبق وأن حرر محضرا للمطعم حمل رقم 36 جنح قسم أول منذ عدة أيام لاستخدامه سلعه عبارة عن لحوم منتهية الصلاحية .