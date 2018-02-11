video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سحب عينات من مطعم كفر الشيخ وعرض صاحبه على النيابة العامة

الأحد، 11 فبراير 2018 05:17 م
سحب عينات من مطعم كفر الشيخ وعرض صاحبه على النيابة العامة المصابون بالتسمم بكفر الشيخ


كفر الشيخ -محمد سليمان
إضافة تعليق

قررت  لجنة من مباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومه، بالتعاون مع مديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري، والتموين، سحب عينات من مطعم الضيعة بكفر الشيخ،عقب تلقى مباحث التموين، ومباحث قسم أول باشراف اللواء أحمد صالح،والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بلاغات بتسمم58 حالة من جراء تناولهم وجبات شاورما وفتة.
 
وجاري عرض صاحب المطعم على النيابة العامة لاخذ أقواله فيما نسب إليه من اتهامات من قبل المتضررين.
 
وقال عماد حبيب وكيل وزارة التموين ،إنه سبق وأن حرر محضرا للمطعم حمل رقم 36 جنح قسم أول منذ عدة أيام لاستخدامه سلعه عبارة عن لحوم منتهية الصلاحية .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير مستشفى كفر الشيخ: 58 حالة تسمم فى واقعة وجبة الشاورما والفراخ

صور .. ارتفاع عدد حالات تسمم وجبة "الشاورمة والفراخ لـ 27 حالة بكفر الشيخ

صور.. ارتفاع حالات تسمم وجبات الـ"شاورما والفراخ" بكفر الشيخ لـ15 حالة

كفر الشيخ

اخبار محافظة كفر الشيخ

تسمم

نيابه عامه

اخبار مصر

تشمم كفر الشيخ



لا تفوتك
فيديو.. الميسترال تشارك بإبرار بحرى لرجال الصاعقة البحرية بـ"سيناء 2018"

فيديو.. الميسترال تشارك بإبرار بحرى لرجال الصاعقة البحرية بـ"سيناء 2018"

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

قطار ليفربول يصل محطة ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح يبحث عن أرقام قياسية جديدة.. الفرعون الأغلى فى لقاء الـ17 مليار جنيه.. وكلوب يجرب كل أوراقه قبل مواجهة بورتو بدورى أبطال أوروبا

قطار ليفربول يصل محطة ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح يبحث عن أرقام قياسية جديدة.. الفرعون الأغلى فى لقاء الـ17 مليار جنيه.. وكلوب يجرب كل أوراقه قبل مواجهة بورتو بدورى أبطال أوروبا

تويتر للحبر السرى: عفوا لقد نفد رصيدكم.. 12 تغريدة مشفرة ساعدت وكالة الأمن القومى الأمريكى فى التفاوض مع جهات روسية لشراء وثائق خطيرة سرقها هاكرز.. تبادل الألغاز بين الطرفين على الملأ.. والصفقة بـ100 ألف دولار

تويتر للحبر السرى: عفوا لقد نفد رصيدكم.. 12 تغريدة مشفرة ساعدت وكالة الأمن القومى الأمريكى فى التفاوض مع جهات روسية لشراء وثائق خطيرة سرقها هاكرز.. تبادل الألغاز بين الطرفين على الملأ.. والصفقة بـ100 ألف دولار

"الصحة" تعلن إدراج أول طعم بالحقن ضد فيروس شلل الأطفال منتصف 2018 مجانا

"الصحة" تعلن إدراج أول طعم بالحقن ضد فيروس شلل الأطفال منتصف 2018 مجانا

وزير الاتصالات من دبى: بدء تنفيذ المراحل الأولى من مدينة المعرفة فى مارس

وزير الاتصالات من دبى: بدء تنفيذ المراحل الأولى من مدينة المعرفة فى مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة