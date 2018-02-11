زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ساحل المحيط الهادى فى بيرو

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ساحل المحيط الهادى فى بيروالأحد، 11 فبراير 2018 07:19 ص
مقياس ريختر _ صورة أرشيفية
(رويترز)
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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة هز بوكويو فى بيرو، السبت، لكن لم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان على بعد 202 كيلومتر جنوبى بوكويو وكان على عمق عشرة كيلومترات.
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