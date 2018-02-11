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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ساحل المحيط الهادى فى بيرو

الأحد، 11 فبراير 2018 07:19 ص
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ساحل المحيط الهادى فى بيرو مقياس ريختر _ صورة أرشيفية


(رويترز)
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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة هز بوكويو فى بيرو، السبت، لكن لم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان على بعد 202 كيلومتر جنوبى بوكويو وكان على عمق عشرة كيلومترات.

 


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