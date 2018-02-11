روسيا تدفع تعويضات مليون روبل لضحايا الطائرة المنكوبة فى موسكو





كتب: مؤمن مختار

قال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، أن أقارب الذين لقوا حتفهم فى حادث تحطم طائرة "إن – 148" فى ضواحى موسكو سيحصلون على مليون روبل كتعويض من ميزانية منطقة موسكو.

وقال فوروبيوف للصحفيين: "سيحصلون على مليون روبل، والتعويض من الميزانية الإقليمية".

وكانت قد أكدت مصادر فى وزارة الطوارئ الروسية سابقا، أن الطائرة من طراز "أن-148" التابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، والتى كان على متنها 65 راكبا وأفراد الطاقم الستة، تحطمت بالقرب من مدينة رامينسكويى فى ضواحى العاصمة الروسية.