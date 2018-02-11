video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تدفع تعويضات مليون روبل لضحايا الطائرة المنكوبة فى موسكو

الأحد، 11 فبراير 2018 08:35 م
روسيا تدفع تعويضات مليون روبل لضحايا الطائرة المنكوبة فى موسكو حطام الطائرة المنكوبة


كتب: مؤمن مختار
إضافة تعليق

قال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، أن أقارب الذين لقوا حتفهم فى حادث تحطم طائرة "إن – 148" فى ضواحى موسكو سيحصلون على مليون روبل كتعويض من ميزانية منطقة موسكو.

وقال فوروبيوف للصحفيين: "سيحصلون على مليون روبل، والتعويض من الميزانية الإقليمية".

وكانت قد أكدت مصادر فى وزارة الطوارئ الروسية سابقا، أن الطائرة من طراز "أن-148" التابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، والتى كان على متنها 65 راكبا وأفراد الطاقم الستة، تحطمت بالقرب من مدينة رامينسكويى فى ضواحى العاصمة الروسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تقترح على دول بريكس الاستثمار فى السوق السورية الواعدة

كأس العالم 2018.. شاهد فندق منتخب مصر فى روسيا

لافروف: معظم الدول ترى روسيا كضامن طبيعى للاستقرار العالمى

روسيا

موسكو

سقوط الطائرة الروسية فى موسكو

اخبار روسيا

اخبار موسكو

اخبار روسيا اليوم



لا تفوتك
سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة