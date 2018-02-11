روسيا تدفع تعويضات مليون روبل لضحايا الطائرة المنكوبة فى موسكو

روسيا تدفع تعويضات مليون روبل لضحايا الطائرة المنكوبة فى موسكوالأحد، 11 فبراير 2018 08:35 م
حطام الطائرة المنكوبة
كتب: مؤمن مختار
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قال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، أن أقارب الذين لقوا حتفهم فى حادث تحطم طائرة "إن – 148" فى ضواحى موسكو سيحصلون على مليون روبل كتعويض من ميزانية منطقة موسكو.
وقال فوروبيوف للصحفيين: "سيحصلون على مليون روبل، والتعويض من الميزانية الإقليمية".
وكانت قد أكدت مصادر فى وزارة الطوارئ الروسية سابقا، أن الطائرة من طراز "أن-148" التابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، والتى كان على متنها 65 راكبا وأفراد الطاقم الستة، تحطمت بالقرب من مدينة رامينسكويى فى ضواحى العاصمة الروسية.
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