video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس شركة روستيخ الروسية: قد نبيع منظومات "إس-400" لواشنطن حال رغبت فى ذلك

الأحد، 11 فبراير 2018 01:22 ص
رئيس شركة روستيخ الروسية: قد نبيع منظومات "إس-400" لواشنطن حال رغبت فى ذلك منظومة إس-400


موسكو أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن رئيس شركة (روستيخ) الروسية، سيرجى تشيميزوف أن موسكو قد تبيع منظومات (إس-400) للدفاع الجوى لواشنطن حال رغبت الأخيرة امتلاكها.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن تشيميزوف قوله السبت "إن منظومة (إس-400) دفاعية وليست هجومية ، ويمكننا أن نبيعها للأمريكان حال أرادوا ذلك ، ولا يوجد أى مشاكل بالنسبة للأمن الروسي".

وكشف تشيميزوف عن رغبة كثير من الدول فى شراء هذه المنظومات من روسيا ، مؤكدا أن المعلومات المتوفرة لديه تدل على أن (إس-400) أفضل من حيث قدراتها مقارنة بالمنظومات الأمريكية.

وكان مساعد الرئيس الروسى لشئون التعاون التقنى العسكرى فلاديمير كوجين أعلن مؤخرا أن قيمة صادرات الأسلحة الروسية لعام 2017 قد تجاوزت 15 مليار دولار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إطلاق صاروخ روسى محملا بالطعام والوقود إلى محطة الفضاء الدولية غدا

رئيس شركة روستيخ الروسية

روسيا

أخبار روسيا

بيع منظومات إس

400

واشنطن



لا تفوتك
المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة