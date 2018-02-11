رئيس شركة روستيخ الروسية: قد نبيع منظومات "إس-400" لواشنطن حال رغبت فى ذلك

رئيس شركة روستيخ الروسية: قد نبيع منظومات "إس-400" لواشنطن حال رغبت فى ذلكالأحد، 11 فبراير 2018 01:22 ص
منظومة إس-400
موسكو أ ش أ
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أعلن رئيس شركة (روستيخ) الروسية، سيرجى تشيميزوف أن موسكو قد تبيع منظومات (إس-400) للدفاع الجوى لواشنطن حال رغبت الأخيرة امتلاكها.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن تشيميزوف قوله السبت "إن منظومة (إس-400) دفاعية وليست هجومية ، ويمكننا أن نبيعها للأمريكان حال أرادوا ذلك ، ولا يوجد أى مشاكل بالنسبة للأمن الروسي".
وكشف تشيميزوف عن رغبة كثير من الدول فى شراء هذه المنظومات من روسيا ، مؤكدا أن المعلومات المتوفرة لديه تدل على أن (إس-400) أفضل من حيث قدراتها مقارنة بالمنظومات الأمريكية.
وكان مساعد الرئيس الروسى لشئون التعاون التقنى العسكرى فلاديمير كوجين أعلن مؤخرا أن قيمة صادرات الأسلحة الروسية لعام 2017 قد تجاوزت 15 مليار دولار.
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