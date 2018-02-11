رئيس جامعة طنطا يفتتح مهرجان الجوالة بمشاركة 11 كلية





الغربية - احمد زيادة

افتتح الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، المهرجان الكشفى الثالث عشر لجوالى وجوالات كليات الجامعة الذى تنظمه إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك برفقة الدكتور مدثر طه أبو الخير، مفوض الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى وكوك منسق الأنشطة الرياضية، بحضور عمداء الكليات المشاركة فى المهرجان وجمع من أعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، أكد "سبع" على أن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية لدورها الهام فى تشكيل شخصية الطلاب وثقل مواهبهم، مضيفًا أن جامعة طنطا تولى اهتمامًا بالغًا لكافة الأنشطة الطلابية وتخصص لها الدعم اللازم لتنفيذ برامجها على اختلافها.

وشهد افتتاح المهرجان تكريما لعدد من الرواد السابقين فى رعاية الشباب بالجامعة، بحضور الدكتور عمرو الشتيحى مستشار الجوالة والخدمة العامة وجمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور عمر عبد الفتاح مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، كما تم إهداء درع المهرجان للدكتور مجدى سبع، والدكتور مدثر أبو الخير تقديرًا لدورهما الهام فى تشجيع الأنشطة الطلابية وتوفير الأجواء المناسبة لممارستها.