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الأحد، 11 فبراير 2018 04:47 م
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رئيس الوزراء يلتقى السفير الإيطالى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

الأحد، 11 فبراير 2018 04:03 م
رئيس الوزراء يلتقى السفير الإيطالى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء


كتبت هند مختار
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التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد بالسفير الإيطالى بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. 
 
وكان رئيس الوزراء قد استعرض فى اجتماعه أمس السبت مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، موقف التأمينات الاجتماعية على العمالة غير المنظمة وأفضل السبل لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، والمتمثلة فى المعاشات التأمينية والتعويضات عند العجز أوالإصابة والتأمينات على الحياة.

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