رئيس الوزراء يعين محمود عطا رئيسًا للبساتين والمحاصيل بوزارة الزراعة





كتب عز النوبى

قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعيين المهندس محمود عطا رئيسًا للإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بديوان عام الوزارة لمدة عام، بموجب القرار الوزارى رقم 177 لسنة 2018.

وصدر القرار بناء على ماتم عرضة من قبل الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة بتعيين عطا بوظيفة رئيسًا للإدارة المركزية.