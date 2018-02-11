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رئيس الوزراء يستعرض ملف التشابكات المالية مع وزير الكهرباء وبحث التغلب عليها

الأحد، 11 فبراير 2018 02:40 م
رئيس الوزراء يستعرض ملف التشابكات المالية مع وزير الكهرباء وبحث التغلب عليها المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء


كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه المرحلة.

وتطرق اللقاء لمناقشة موضوع التشابكات المالية بين وزارة الكهرباء وقطاعات الدولة، وبحث حلول التغلب عليها.

كما تمت متابعة خطوات تنفيذ خطة تطوير شبكة نقل الكهرباء على الجهد الفائق (مستوى 500 ألف فولت)، والتي يتم البدء بها على الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح بتكلفة تصل إلى  3 مليارات جنيه، ومن المقرر الإنتهاء في نهاية يونيو 2018.

كما تم خلال اللقاء متابعة تقدم الأعمال فى تنفيذ محطات توليد الكهرباء الثلاث بالتعاون مع شركة سيمنس، والتي تأتي في إطار خطة الدولة لتدعيم الشبكة القومية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وعملية التنمية، ومن المقرر بدء دخول المحطات على الشبكة القومية بكامل قدرتها 14.4 ألف ميجاوات، لبدء اختبارات التشغيل التجاري في 6 يوليو القادم.

وتناول اللقاء أيضاً جهود ربط محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، على الشبكة الكهربائية، والمنتظر الانتهاء منه خلال العام القادم، والذي يمثل مشروعاً ضخماً يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة. 

 


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