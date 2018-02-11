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رئيس الوزراء الفرنسى يلتقى نظيره الهندى على هامش القمة العالمية للحكومات بدبى

الأحد، 11 فبراير 2018 08:39 م
رئيس الوزراء الفرنسى يلتقى نظيره الهندى على هامش القمة العالمية للحكومات بدبى رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب


باريس (أ ش أ)
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التقى رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب نظيره الهندى ناريندرا مودى، على هامش الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات التى انطلقت أعمالها اليوم الأحد، بدبى، لمدة 3 أيام، بمشاركة 140 دولة و16 منظمة دولية.

وذكر مصدر مطلع أن فيليب ومودى بحثا مسائل متعلقة بالأمن والدفاع وإنتاج الطاقة، وآفاق التعاون الاقتصادي، لاسيما المجالات التى ستكون محور زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى نيودلهى مطلع مارس.

وكان فيليب التقى أمس فى أول يوم من زيارته لدولة الإمارات، مسئولى أكبر صندوقين سياديين إماراتيين، ثم ولى العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وزار إحدى القواعد العسكرية من حيث تنطلق مقاتلات "رافال" لقصف تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق، وألقى خطابا أمام الجالية الفرنسية على سفينة "تونير" الحربية الراسية فى ميناء دبى.

جدير بالذكر أنه يوجد 35 ألف فرنسى فى الإمارات، بينهم 25 ألفا فى دبي، إذ تستضيف هذه الإمارة إحدى أهم الجاليات الفرنسية فى العالم.

 


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