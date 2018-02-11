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خبيرة يونانية: 16% فقط من طالبى اللجوء يمكن رحيلهم

الأحد، 11 فبراير 2018 08:59 م
خبيرة يونانية: 16% فقط من طالبى اللجوء يمكن رحيلهم لاجئين


أثينا (أ ف ب)
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أعلنت ماريا ستافروبولو المديرة السابقة لخدمة اللجوء فى اليونان أن "16 % فقط من طالبى اللجوء" فى اليونان يمكن أن يرحلوا إلى تركيا أو إلى بلدانهم الأصلية، رغم الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبى وتركيا بهذا الصدد.

وفى مقابلة مع صحيفة "كاتيميرينى" اليونانية نشرت الأحد أعلنت ستافروبولو أن "نسبة صغيرة من طالبى اللجوء تصل إلى 16% يمكن أن يرحلوا إلى تركيا وبينهم من يرغبون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية، أو من تخلوا عن طلباتهم للجوء".

وأوضحت هذه المسئولة التى تسلمت إدارة خدمة اللجوء فى اليونان مدة سنتين، أن هذه الخدمة توصلت إلى أن "2200 سورى يمكن أن يرحلوا إلا ان هناك من استأنفوا قرار ترحيلهم، والإجراءات بطيئة جدا".

وينص الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبى وتركيا فى مارس 2016 ، على أن يرحل إلى تركيا طالبو اللجوء وخاصة السوريين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية فى بحر إيجه من الشواطىء التركية بعد التوقيع على الاتفاق.

 


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