خالد الهيل: عدم كفاءة النظام القطرى فى إدارة الشؤون المالية للبلاد





كتب هيثم سلامة

قال خالد الهيل، المعارض القطرى، إن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أعلنت عن نظرتها السلبية تجاه مستقبل الاقتصاد القطرى، موضحا أن ذلك يرجع إلى مقاطعة الرباعى العربى، مما يعى عدم كفاءة النظام القطرى فى إدارة شئونه المالية.

وكتب خالد الهيل، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تعلن عن نظرتها السلبية تجاه مستقبل الاقتصاد القطري وتؤكد ان المقاطعه هي احد الأسباب الأساسية، وتقول إن السلطات القطرية استخدمت الأصول المالية الكبيرة للبلاد لتخفيف أثر المقاطعة..الخلاصة ..عدم كفاءة النظام القطرى فى إدارة الشؤون المالية للبلاد".

وكشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، عن نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطرى، مع تأكيدها تصنيف الدوحة عند "+1A/AA".

وكانت قد ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الوكالة الائتمانية أرجعت نظرتها السلبية لمستقبل الدوحة بسبب مقاطعة عدد من الدول العربية لقطر، لافتة إلى أن السلطات القطرية استخدمت الأصول المالية الكبيرة للبلاد لتخفيف أثر المقاطعة، فى ردة فعل تبين خلاف ما يدعيه المسئولين القطريين بعدم تأثرهم.