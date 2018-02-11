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حملة إزالة للمبانى المخالفة بحى غرب شبرا الخيمة

الأحد، 11 فبراير 2018 05:57 م
حملة إزالة للمبانى المخالفة بحى غرب شبرا الخيمة حملة إزالة المبانى المخالفة


القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة، برئاسة المهندس على أحمد هميمى، اليوم، الأحد، حملة لتنفيذ قرارات إزالة المبانى مخالفة بطريق بيجام.

 

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تنفيذ قرارات الإزالة

جاءت حملة الإزالة تحت الإشراف المباشر من أمان عصر نائب رئيس الحى ومحمد محمود وياسمينا السيد مساعدى رئيس الحى وإدارة المتابعة الميدانية، وجارى العمل على تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمبانى المخالفة.

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حملة إزالة المبانى المخالفة

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