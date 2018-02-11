حقوقى ليبى: الإخوان يستخدمون منابر المساجد للتحريض على الإرهاب





كتب - أحمد جمعة

هاجم الناشط الحقوقى الليبى، الدكتور العربى الورفلى، قيادى فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وعضو مجلس شورى الجماعة يدعى "عبدالعزيز السيوى"، لدعوة الأخير تنفيذ عمليات إرهابية ضد دول عربية فى مقدمتها دول الرباعى العربى.

وأكد "الورفلى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن القيادى الإخوانى يعمل لدى وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الوطنى المنبثقة عن المجلس الرئاسى الليبى، منتقدا تحريض القيادى الإخوانى من منبر مساجد مصراتة على تنفيذ هجمات إرهابية ضد الدول العربية.

وأشار إلى أن هذا هو منهج جماعة الاخوان الذى يقوم على العنف والكراهية والتحريض، موضحا أن الإشكالية تكمن فى أن هؤلاء المحرضين على الإرهاب لا يجدون من يردعهم باتخاذ إجراء قانونى بشأنهم، خاصة فى ليبيا التى شهدت وتشهد انهيارا أمنيا وغياب كلى للأجهزة التنفيذية ومنها جهازى الشرطة والقضاء، منتقدا تحريض جماعة الإخوان على الإرهاب من على منابر المساجد وعبر وسائل إعلام تتبعهم بتحريض الناس على العنف وتنفيذ عمليات إرهابية.

ودعا "الورفلى" كل الدول العربية، خاصة الدول التى اكتوت بنار الارهاب، إلى ضرورة العمل على المزيد من التنسيق الأمنى والرقابى وتبنى وسائل فعالة للحد من خطورة هؤلاء على أمن ومستقبل الشعوب العربية.