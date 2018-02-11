video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حقوقى ليبى: الإخوان يستخدمون منابر المساجد للتحريض على الإرهاب

الأحد، 11 فبراير 2018 06:42 م
حقوقى ليبى: الإخوان يستخدمون منابر المساجد للتحريض على الإرهاب الدكتور العربى الورفلى


كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

هاجم الناشط الحقوقى الليبى، الدكتور العربى الورفلى، قيادى فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وعضو مجلس شورى الجماعة يدعى "عبدالعزيز السيوى"، لدعوة الأخير تنفيذ عمليات إرهابية ضد دول عربية فى مقدمتها دول الرباعى العربى.

 

وأكد "الورفلى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن القيادى الإخوانى يعمل لدى وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الوطنى المنبثقة عن المجلس الرئاسى الليبى، منتقدا تحريض القيادى الإخوانى من منبر مساجد مصراتة على تنفيذ هجمات إرهابية ضد الدول العربية.

 

وأشار إلى أن هذا هو منهج جماعة الاخوان الذى يقوم على العنف والكراهية والتحريض، موضحا أن الإشكالية تكمن فى أن هؤلاء المحرضين على الإرهاب لا يجدون من يردعهم باتخاذ إجراء قانونى بشأنهم، خاصة فى ليبيا التى شهدت وتشهد انهيارا أمنيا وغياب كلى للأجهزة التنفيذية ومنها جهازى الشرطة والقضاء، منتقدا تحريض جماعة الإخوان على الإرهاب من على منابر المساجد وعبر وسائل إعلام تتبعهم بتحريض الناس على العنف وتنفيذ عمليات إرهابية.

 

ودعا "الورفلى" كل الدول العربية، خاصة الدول التى اكتوت بنار الارهاب، إلى ضرورة العمل على المزيد من التنسيق الأمنى والرقابى وتبنى وسائل فعالة للحد من خطورة هؤلاء على أمن ومستقبل الشعوب العربية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العارف النايض: خطباء جماعة الإخوان فى ليبيا يحرضون على الإرهاب

ليبيا

اخبار ليبيا

اخوان ليبيا

اخوان ليبيا يحرضون على الارهاب

اخبار مصر

اخر اخبار مصر



لا تفوتك
سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة