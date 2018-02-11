video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد فى تركيا ينتخب رئاسة مشتركة جديدة

الأحد، 11 فبراير 2018 07:45 م
حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد فى تركيا ينتخب رئاسة مشتركة جديدة تظاهرات الأكراد


أنقرة (رويترز)
إضافة تعليق

انتخب حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد فى تركيا زعيمين جديدين فى مؤتمره العام اليوم الأحد، والذى قال مسئولون بالحزب إن السلطات حاولت منعه باعتقال مئات الأشخاص المفترض حضورهم المؤتمر.

وعقد الحزب مؤتمره العام لانتخاب زعيم يخلف صلاح الدين دمرداش الذى تولى زعامة الحزب منذ يونيو حزيران 2014 والذى نجح فى أن يقوده لدخول البرلمان للمرة الأولى. وقال دمرداش الذى يقبع حاليا رهن الاحتجاز ويواجه اتهامات بدعم الإرهاب إنه لن يسعى لإعادة انتخابه فى هذا المنصب.

وانتخب الحزب بالإجماع المشرعة بروين بولدان و نائب الرئيس المشارك للحزب سزاى تمللي، واللذين لم ينافسهما أحد، رئيسين جديدين للحزب وهو ثانى أكبر حزب معارض فى البرلمان التركى.

وقال الحزب إن الشرطة أوقفت سيارات الأعضاء وفحصت أوراق هويتهم أكثر من مرة. كانت قوات الأمن قد احتجزت 500 شخص قبل أيام من المؤتمر العام للحزب الذى حضره نحو 32 ألفا من الأعضاء والمؤيدين.

ووصفت الرئيسة المشاركة السابقة للحزب سربيل كمال بيه الاعتقالات بأنها "تعسفية" وقالت إن الحكومة سعت كى لا يعقد المؤتمر العام للحزب "فى ظروف صحية".

وقالت بولدان أمام الحضور فى المؤتمر العام قبل انتخابها "لن نكون جزءا ولن نشارك فى هذه الفترة المظلمة والفوضوية من تاريخ تركيا".

وأضافت "لا يعنينا إلى أى مدى يحاولون عزلنا ولا يعنينا إلى أى مدى يحاولون تثبيط همتنا بالقوة والسياسات القمعية، سوف نعتمد على القوة المذهلة لحقوقنا وشرعيتنا بنورها الساطع مثل الشمس".

كان زوج بولدان قتل عام 1994 بعد أن قالت الحكومة إن لديها قائمة برجال أعمال قاموا بتمويل حزب العمال الكردستاني. ولم يتم تحديد هوية القاتل حتى اليوم.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. حزب الشعوب الديموقراطى الكردى بتركيا ينتخب زعيما جديدا له

الأكراد يناشدون المجتمع الدولى لوقف الهجمات التركية على عفرين

إندبندنت: القوات الكردية تعتقل 800 أجنبية تنتمى لداعش

الاكراد

اخبار الاكراد

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة