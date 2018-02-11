حبس 5 سرقوا 240 ألف جنيه من عامل لحام بأحد الشركات بالقليوبية

قرر المستشار أحمد الميهي رئيس نيابة مركز طوخ، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار آخرين هاربين، وهما طلعت ص 42 سنة سائق ( قائد السيارة رقم س ل هـ 578 المستخدمة في الحادث وشريف س وشهرته ” فرخة ” 33سنه سائق فى واقعة السطو المسلح على عامل لحام بإحدى الشركات بمدينة قها واستولوا منه على مبلغ 240 ألف جنيه وفروا هاربين.

كان المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث قها تلقى بلاغا من إبراهيم جمعة إبراهيم محمد سن 34 عامل لحام باحدى الشركات يفيد أنه اثناء توجهه لمقر الشركة وبحوزته مبلغ 240 الف جنيه داخل حقيبة عقب استلامهم من مقر الشركة الآخر مستقلا الدراجة النارية ملكه وبالقرب من مقر الشركة فوجئ بسيارة ملاكى بدون لوحات تحتك به مما أدى لسقوطه ارضا وقام أحدهم بخطف الحقيبة من يده.

تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد الالفى مدير المباحث وبالمعاينة وفحص خط سير الجناة بمنطقة الواقعة وجمع المعلومات عن العاملين بالشركة فتم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة كل من عبد القادر م 38 سنه سائق والسابق اتهامه في 3 قضايا جرح نافذ وإحداث عاهة ومخدرات ومحمد ح 21 سنه عامل لحام بذات الشركة وأحمد ع سن 52 طباخ ” وشهرته أبو شنب ” السابق اتهامه في عدد 5 قضايا انتحال صفه وحسام ع وشهرته ” القذافى ” 38 سنه سائق توك توك وحسام م 20 سنة صاحب مغسلة و طلعت ص 42 سنه سائق ( قائد السيارة رقم س ل هـ 578 المستخدمة في الحادث.

وشريف س وشهرته ” فرخه ” 33 سنه سائق والسابق اتهامه في قضيتى سرقة كابلات وسرقة وإتلاف والمفرج عنه حديثا من السجون في القضية الأخيرة عقب تنفيذ عقوبة السجن 10 سنوات وباستهدافهم تم ضبط المتهمين من الأول حتى الخامس وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلاً بارتكاب الواقعة بالاشتراك والمتهمان الهاربين، وتم إحالتهم للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.