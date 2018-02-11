حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بقتل سائق بالعجوزة

النيابة قررت حبس المتهمين
كتب سليم على
إضافة تعليق
قررت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أمجد المنوفى، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بقتل سائق.
وكشفت تحقيقات إسلام الخطيب، وكيل نيابة العجوزة، عن أن المتهم الأول "مصطفى .م" 20 سنة، كان يقف مع صديقه المتهم الثانى "مينا .ا" 19 سنة، يشاهدان فتاة تستنجد بالمارة بعدما تعرضت للسرقة من أحد الأشخاص.
وعندما هرول شخص يدعى "إبراهيم" لمساعدة الفتاة، اصطدم بالمتهمين أثناء مروره، ما دفعهما للتشاجر معه ثم انصرفا وعادا بمجموعة بلطجية يحوزون أسلحة بيضاء، وقبل وصولهما إليه وجدا شقيق "إبراهيم" ويدعى"بسام" 28 سنة سائق فتشاجرا معه وسددا له طعنه أسفل القلب، وسقط غارقا فى دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة. وبالقبض على المتهمين اعترفا بجريمتهما، فتحرر لهما المحضر اللازم وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.
إضافة تعليق
فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه
رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة