حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بقتل سائق بالعجوزة

كتب سليم على

قررت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أمجد المنوفى، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بقتل سائق.

وكشفت تحقيقات إسلام الخطيب، وكيل نيابة العجوزة، عن أن المتهم الأول "مصطفى .م" 20 سنة، كان يقف مع صديقه المتهم الثانى "مينا .ا" 19 سنة، يشاهدان فتاة تستنجد بالمارة بعدما تعرضت للسرقة من أحد الأشخاص.

وعندما هرول شخص يدعى "إبراهيم" لمساعدة الفتاة، اصطدم بالمتهمين أثناء مروره، ما دفعهما للتشاجر معه ثم انصرفا وعادا بمجموعة بلطجية يحوزون أسلحة بيضاء، وقبل وصولهما إليه وجدا شقيق "إبراهيم" ويدعى"بسام" 28 سنة سائق فتشاجرا معه وسددا له طعنه أسفل القلب، وسقط غارقا فى دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة. وبالقبض على المتهمين اعترفا بجريمتهما، فتحرر لهما المحضر اللازم وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.