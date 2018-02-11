حبس عاطلين 4 أيام بعد ضبطهما بحشيش وفرد خرطوش بطنطا

حبس - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات، وبحوزتهما 60 قطعة حشيش وفرد خرطوش بقصد الاتجار.
وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا تمكنوا من ضبط المتهمين "م ح" 34 سنة عاطل مسجل شقى خطر، و"ح.م" مسجل شقى خطر "مخدرات"، بعد ورود معلومات تفيد بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة المخدرات، وعثر بحوزتهما على 60 قطعة حشيش وفرد خرطوش، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
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