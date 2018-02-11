حبس جزار 4 أيام لتعديه على نجلة جاره بمطواة بسبب خلافات بطنطا

حبس جزار 4 أيام لتعديه على نجلة جاره بمطواة بسبب خلافات بطنطاالأحد، 11 فبراير 2018 01:16 ص
حبس - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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قررت نيابة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس جزار يدعى ياسر غالب له معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بالتعدى بالضرب بمطواة على نجلة جاره وإصابتها بجرح قطعى بالرأس لخلافات سابقة مع والدها.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بإشراف العقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، من ضبط المتهم بعد تعديه بالضرب على نجلة جاره انتقامًا منه لخلافات بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
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