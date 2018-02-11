حالة الطقس اليوم الأحد 11/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربا يصاحبها سقوط للأمطار تمتد نحو الداخل، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، اليوم الأحد، على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربا يصاحبها سقوط للأمطار تمتد نحو الداخل، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يترواح بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: تستمر درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بأكثر من 10 درجات مئوية، ويكون الطقس أدفأ من المُعتاد فى جميع المناطق حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز 25 مئوية فى عمان والمدن الأردنية، وتستمر الأجواء غائمة بسحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات محلية خفيفة من المطر فى مناطق متفرقة ومحدودة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة فى بعض المناطق.

في خليج العقبة، الرياح: جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، حالة البحر خفيف وارتفاع الموج (20-30 سم)، درجة حرارة سطح مياه البحر 21 درجة مئوية.

ليلًا: تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع ساعات الليل المتأخرة، وترتفع نسب الرطوبة، ويستمر ظهور كميات كبيرة من السُحب المتوسطة والعالية، مع احتمالية لهطول زخات محلية خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة فى بعض المناطق.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا غائما، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.