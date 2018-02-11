جهود محافظة الأقصر فى رفع كفاءة المحطات الكهربائية قبل الصيف × 12 معلومة





الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر لدخول عالم الطاقة الكهربائية بإنشاء واحدة من أهم محطات الكهرباء الحرارية بمصر بقرية الهنادى بمدينة إسنا، كما نفذت وتشرف على عدد من المشروعات وتطوير ورفع كفاءة المحطات واستبدال المحولات خلال تلك الفترة، وذلك قبل دخول فصل الصيف.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى خدمة للقراء تفاصيل العمل فى عدد من المحطات واستبدال المحولات ورفع كفاءة جهد الكهرباء قبل دخول فصل الصيف:-

1. نجحت المحافظة فى التشغيل تجريبى لمحطة الشيخ أحود باسنا 220/66 بتكلفة 170 مليون جنيه ويجرى افتتاحها رسمياً خلال الفترة المقبلة

2. تم العمل فى تطوير محطة طيبة والعديسات وإنشاء لوحة توزيع بالمنشأة العمارى

3. تقوم المحافظة بالعمل فى تحسين أداء وتدعيم مصادر التغذية الحالية لاستيعاب أى أحمال جديدة وذلك تفاديا لأحمال الصيف بمدينة الأقصر بتكلفة 103 ملايين فى خطة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

4. يجرى مد وتدعيم شبكات ومحولات، وتحسين الأداء وإحلال وتجديد على مستوى المحافظة بتكلفة 35.704 مليون جنيه

5. قامت الشركة بتركيب 388 عمود جهد منخفض و10 عمود هيكلى 12/ /11

6. أشرفت الشركة على أعمال استبدال 16 كشك كهرباء بمحول قدرة 500 ك. ف

7. قامت الشركة بأعمال تمديد كابلات جهد متوسط ومنخفض بطول 4395 متر

8. يجرى حالياً مد وتدعيم شبكات وخطوط الجهد المتوسط للمنطقة السكنية بالمدامود (78 عمارة ) بتكلفة 20 مليون جنيه

9. انتهت الشركة من استكمال العمل فى مشروع الحزام الاخضر بتكلفة (10.98 مليون جنيه) بتنفيذ شركة مصر العليا وتم عمل التشوينات الكاملة للمشروع

10. يجرى حالياً تأهيل محطة الاقصر غرب بمهمات جهد 66/11 ك .ف بتكلفة (44.42 مليون ) بتنفيذ شركة ايجبماك وجارى العمل بنسبة تنفيذ 82% بمعرفة شركة نقل الكهرباء

11. تم العمل فى إنشاء الخط الكهربائى باسنا / الحميدات جهد 66 ك.ف ب بتكلفة (3.80 مليون جنيه ) بتنفيذ شركة ايلجيكت بنسبة تنفيذ 40 % بمعرفة شركة نقل الكهرباء

12. يجرى العمل على إنشاء محطة الهنادى وهى عبارة عن محطة توليد طاقة كهربائية حرارية، حيث قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر وبالتعاون مع المحافظة على عمل المعاينة المطلوبة على موقعين شرق اسنا (قرية الهنادى، وقرية الكلابية)، وتم اختيار موقع الهنادى لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية حرارية والتى تبلغ طاقتها 2250 ميجا وات على مساحة 107 فدان وتم رفع الإحداثيات المدققة للموقع WGS84، والبدء فى اتخاذ اجراءات تخصيص الموقع لصالح الشركة