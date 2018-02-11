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جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الجاهزة والأحذية

الأحد، 11 فبراير 2018 10:46 م
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الجاهزة والأحذية المضبوطات


كتب – أحمد يعقوب
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تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية (عمليات - التزام) برئاسة حلمى أبو الحسن مدير عام المكافحة عمليات، وأحمد درويش مدير عام المكافحة التزام  ومباحث منافذ بورسعيد، من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية  الأجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

 

وقال بيان للجمارك، إنه بناء على إخبارية مشتركة من المقدم محمد عدس، ضابط مباحث التحريات، وصلاح عبد الفتاح إمام، رئيس قسم مكافحة التهريب عمليات، وأحمد إبراهيم محمود، رئيس مجموعة التحريات والضبط بمكافحة التهريب بالتنسيق مع إدارة منفذ الشاحنات الجمركى، بوجود معلومات مفادها اعتزام  "ى . ا . ع" سائق السيارة نقل بورسعيد وآخرين تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية داخل حاويتين 20 قدم محملتين على السيارة قيادته عن طريق اقتحام المنفذ أثناء الليل وتم تشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لتفتيش السيارة من عبده الغلبان مدير إدارة المنفذ وعيد سالم مأمور جمارك والنقيب محمود مكين رئيس مباحث المنفذ وترقب وصول السيارة لمنفذ الشاحنات الجمركى.

 

وأضاف البيان، أنه عند وصول السيارة لمنفذ الشاحنات الجمركى، حاول سائق السيارة زيادة السرعة لاقتحام المنفذ وعدم الوقوف فى المكان المخصص للتفتيش فتم استيقافه بالقوة، وبتفتيش الحاويتين تبين وجود 132 طرد ملابس جاهزة عبارة ترنجات وتيشرتات وبنطلونات أولادى وبنطلونات وبيجامات وأطقم بناتى وعبايات وملابس داخلية حريمى وشباشب وكندورة وأطقم زجاج وفازات وأكواب منشأ الصين بوزن 7 طن و440 كيلو جرام وبلغت قيمة المضبوطات مليون و467 ألفا و 168 جنيها، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 784 ألف و432 جنيها.

 

وقرر جمال نصار، مدير عام منافذ بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 48309 لسنة 2018 والتحفظ على السيارة والمضبوطات وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 


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