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جامعة سوهاج تنظم اليوم ورشة عمل حول خدمات بنك المعرفة المصرى

الأحد، 11 فبراير 2018 04:00 ص
جامعة سوهاج تنظم اليوم ورشة عمل حول خدمات بنك المعرفة المصرى جامعة سوهاج-ارشيفية


سوهاج محمود مقبول
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تنظم جامعة سوهاج بالتعاون مع وحدة المكتبة الرقمية، بالمجلس الأعلى للجامعات، ومشروع المكتبة الرقمية، وبنك المعرفة المصرى، ومسئولى دور النشر العالمية، ورشة عمل حول آليات الاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصرى، وذلك يومى 11و12 فبراير الساعة 10 صباحا، بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الورشة تهدف إلى بناء بنك المعرفة المصرى الذى يسعى إلى توحيد الاشتراكات بالدوريات وقواعد البيانات، وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطنى، من خلال بوابة إلكترونية موحدة، ووفقا لخطة وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المستفيدين، لتشمل البوابات الأربعة "بوابة الباحثين- بوابة القراء- بوابة الأطفال- بوابة الطلاب والمعلمون".

وقال الدكتور محمود عباس مدير وحدة المكتبة الرقمية ومنسق بنك المعرفة المصرى إن الورشة تقوم بالتعريف بأهمية دور النشر وقواعد البيانات العالمية، العربية والانجليزية، وخدماتها المتنوعة، اضافة الى تدريب الباحثين على التسجيل على موقع البنك وكيفية إجراء البحث وتفعيل الحسابات الشخصية للباحثين.

وقال الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، إن الورشة سيشهدها، د.صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور دمحمد حسن جادالله استشارى وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، والدكتور محمود داوود منسق التدريب على بنك المعرفة المصري، والدكتور محمد خميس استشارى قواعد بيانات دار المنظومة لقواعد البيانات العربية.

 جدير بالذكر أنه سوف يتم توثيق حضور ورشة العمل بشهادات معتمدة يمكن الاستفادة منها داخل الجامعة وخارجها.


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