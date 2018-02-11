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جامعة أسوان تتعاقد مع الكهرباء لتأجير 22 استراحة بمنطقتى صحارى والخزان

الأحد، 11 فبراير 2018 05:51 م
جامعة أسوان تتعاقد مع الكهرباء لتأجير 22 استراحة بمنطقتى صحارى والخزان رئيس جامعة أسوان ومسئولى الكهرباء فى اجتماع توقيع العقود


أسوان - صلاح المسن
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تعاقدت جامعة أسوان، اليوم الأحد، مع وزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر على إيجار 22 استراحة بأسوان بمنطقة صحارى والخزان.

 

وأكد رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب فى بيان صحفى، على أهمية التعاقد الذى يصب فى مصلحة الجامعة، لتوفير سكن واستراحات خدمة لضيوف الجامعة، والتى تسهم بشكل كبير فى خدمة المنظومة التعليمية بالجامعة وخاصة فى ظل عدم استيعاب الاستراحات الأعداد المتوقع تزايدها.

 

وأشار غلاب، إلى أن الجامعة تشهد توسعات كبيرة، وزيادة فى أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمنتدبين، موضحًا أن التعاقد تم بعد دراسة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن قرب مقررات وموقع الاستراحات من مقر الجامعة، أحد أسباب عملية التعاقد، لتيسير وتوفير سكن لأعضاء هيئة التدريس والمنتدبين من الخارج.

 

وحضر توقيع التعاقد الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمستشار القانونى لشركة القابضة لكهرباء مصر.


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