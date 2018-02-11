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تونس تعتقل 50 مراهقا حاولوا الهجرة قرب ميناء حلق الوادى البحرى

الأحد، 11 فبراير 2018 08:53 م
تونس تعتقل 50 مراهقا حاولوا الهجرة قرب ميناء حلق الوادى البحرى الشرطة التونسية


تونس (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية الأحد، أن الشرطة أوقفت مساء السبت 50 مراهقا كانوا يحاولون الهجرة خلسة، قرب ميناء حلق الوادى البحرى فى العاصمة تونس.

وأشارت الوزارة فى بيان إلى أن هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما من ولايات جندوبة والقيروان وبنعروس وتونس وبنزرت، كانوا يُخططون لاجتياز "الجدار الخارجى للميناء البحرى، قصد التسلل إلى إحدى البواخر التجاريّة الّراسية لاجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إحدى الدّول الأوروبيّة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيبانى إلى أنه تم استجوابهم فيما كانوا يتجولون قرب الميناء، والشرطة ستعيدهم الى أهاليهم.

وكثيرا ما يحاول راغبون فى الهجرة ركوب بواخر خلسة، لكن هذه المرة كان المهاجرون صغارا فى السن وعددهم كان كبيرا.

وارتفعت نسبة الهجرة السرية من تونس ببطء خصوصا فى السنتين الأخيرتين وبلغت ذروتها فى خريف 2017 وتاكدت بسبب ارتفاع نسبة الاعتقالات.

 


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