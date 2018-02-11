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تكريم 8 من أسر شهداء بنى سويف فى حفل توزيع جوائز دورة الشهيد

الأحد، 11 فبراير 2018 07:21 م
تكريم 8 من أسر شهداء بنى سويف فى حفل توزيع جوائز دورة الشهيد تسليم جوائز دورة الشهيد


بنى سويف أيمن لطفى
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سلم أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، مساء اليوم الأحد، جوائز الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بدورة "الشهيد" الرياضية، فضلا عن تكريم 8 من أسر الشهداء بالمحافظة.

حضر حفل توزيع الجوائز كل من المستشار أحمد البراوى رئيس حزب صوت الشعب، ومحمد صلاح مدرب ونجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، والفنان الكوميدى محمد شلش "ابن بنى سويف"، والحكم الدولى محمد فاروق رئيس اللجنة الرياضية بالحزب، اللواء محمد عزت أمين الحزب المحافظة، ومحمود الجوال أمين تنظيم المحافظة والمئات من جماهير المحافظة، وحمدى سعد رئيس لجنة الحكام ببنى سويف.

وتسلم الفريق الفائز بالمركز الأول كأس الدورة ومبلغ 10 آلاف جنيه، وحصل صاحب المركز الثانى 7 آلاف جنيه، بينما حصل المركز الثالث على 5 آلاف جنيه، وحصل هداف الدورة، كما حصل أحسن لاعب وأحسن أخلاق على جوائز مالية، كما تم تكريم الحاضرين من نجوم الرياضة والفن وقدامى المدربين واللاعبين والحكام، ومدير نادى الشباب وأعضاء مجلس الإدارة.


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