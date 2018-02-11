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تفكيك خلية تكفيرية خطيرة بمدينة "غار الدماء" تونس

الأحد، 11 فبراير 2018 09:11 م
تفكيك خلية تكفيرية خطيرة بمدينة "غار الدماء" تونس عناصر من الشرطة التونسية


تونس أ ش أ
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تمكنت الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني التونسية من تفكيك خلية إرهابية بمدينة "غار الدماء" تتكون من 5 عناصر تكفيرية خطيرة تتراوح أعمارهم بين 27 و38 عاما .

وذكرت وزارة الداخلية التونسية ، في بيان اليوم الأحد ، أنه من بين أعضاء الخلية الإرهابية ، من هو قيد الإقامة الجبرية ومنهم من تورطوا سابقا في قضايا ذات صبغة إرهابية، يتولون التواصل مع العناصر الإرهابية الفارة والمتحصنة بالجبال وتقديم الدعم اللوجستي لها.

وأشار البيان إلى أنه تبين أن الخلية المذكورة تخطط للقيام بعملية إرهابية بـ "غار الدماء" وبتفتيش منازلهم تم مصادرة كتب ذات طابع تكفيري وهواتف جوالة.

وأضاف البيان أن النيابة العامة أذنت بإحالتهم إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والتي تمس سلامة التراب الوطني لمواصلة التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.


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تفكيك خلية تكفيرية

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