"تعليم دمياط" يشدد على تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس





دمياط معتز الشربينى

عقد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بحضور مديرى عموم المديرية، ومديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد وأصدر تعليماته لضمان حسن سير العملية التعليمية للفصل الدراسى الثانى 2018/2017.

ومن جهته شدد "سويلم" على الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (18) لسنة 2017 الصادر عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية، والالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقاً لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، والتأكيد على سد عجز المعلمين بالمدارس والانتهاء من تسليم الكتب المدرسية.

كما أكد "وكيل الوزارة" على تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، والالتزام بتحية العلم، وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح والحديث فى بداية كل حصة عن الأخلاق والانتماء لغرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة أولا بأول لمرحلة التعليم الأساسى، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى فيتم التأكيد على الاستمرار فى نظام التسجيل الإلكترونى ومتابعة التزام جميع المدارس بذلك، وكذا متابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومى فى فترة (بداية اليوم الدراسى، و الفسحة، وموعد انصراف الطلاب)، مشددًا على ضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسى، والتأكد من هوية الزائرين وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومى من انصراف الطلاب، وإحكام غلق باب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى.

كما أوضح "سويلم" أنه يجب إعداد خططًا للمتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية، تشمل جميع مدارس المحافظة، لفرض الانضباط والتأكيد على انتظام العملية التعليمية.

وفى نفس السياق، أكد "سويلم" على التنبيه المشدد على جميع المدارس الالتزام بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2016، والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل، الأفنية، والفصول الدراسية، والطرقات وحجرات الأنشطة، ودورات المياة، والأسوار وغيرها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.