تعرف على رأى المفتى فى حكم إحضار المقرئين سرادق العزاء ؟الأحد، 11 فبراير 2018 01:00 ص
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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نشر موقع دار الإفتاء المصرية فتوى للدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، إجابة على سؤال؛ ما حكم إحضار المقرئين فى سرادق العزاء؟
وجاءت إجابة المفتى :لا مانع شرعًا من إقامة سرادقات العزاء وإحضار القراء لقراءة القرآن، بل إن ذلك سنةٌ حسنةٌ وعملٌ مشروع، ما لم يقترن بها إسرافٌ أو مباهاةٌ وتفاخرٌ أو أكلُ أموال الناس بالباطل، وبشرط أن لا تكون من أموال الورثة القُصَّر، وأجر القارئ على ذلك جائزٌ ولا شىء فيه؛ لأنه أجرُ احتباسٍ وليس أجرًا على قراءة القرآن.
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