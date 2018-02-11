تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضىالأحد، 11 فبراير 2018 05:00 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 175.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 121 مليون جنيه، تلتها "شركة القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 145.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 187.5 مليون جنيه.
وجاءت فى المركز الثالث "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول بلغ 111.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 38.1 مليون جنيه، تلتها "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 82.6 مليون ورقة وبقيمة تداول 126.6 مليون جنيه، ثم " مجموعة عامر القابضة " بحجم تداول 66.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 20 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
وفى المركز السادس جاء "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 51 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 186.9 مليون جنيه، تلتها "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول 41.2 مليون جنيه، وقيمة تداول 291.6 مليون جنيه، ثم " الزيوت المستخلصة ومنتجاتها" بحجم تداول 19.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 40.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 18.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 105 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 17.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 164.9 مليون جنيه.
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