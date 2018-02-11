تشكيل عصابى ينتحل صفة ضباط شرطة وراء سرقة 100 ألف جنيه بالوراق





كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمين، بسرقة 100 ألف جنيه من مندوب صرف بهيئة التأمينات، وكشفت التحريات أن المتهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة للنصب على الضحية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من "بكرى.ع" مندوب صرف بهيئة التأمينات، ذكر فيه أنه عقب صرف 100 ألف جنيه خاصة بجهة عمله من البنك الأهلى بالوراق، فوجىء بشخصين يزعمان أنهما من رجال الشرطة، واصطحباه داخل سيارة ميكروباص يتسقلها عدد من الأشخاص، ثم استولوا منه على النقود، وأطلقوا سراحه بمنطقة باسوس.

وبإجراء التحريات، تبين للعقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن 5 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، والنقيب محمد حربى من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.