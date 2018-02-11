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تشريح جثة مسجل خطر عثر عليه مذبوحا بمسكنه بمنشأة ناصر

الأحد، 11 فبراير 2018 05:42 م
تشريح جثة مسجل خطر عثر عليه مذبوحا بمسكنه بمنشأة ناصر جثه - ارشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة منشأة ناصر برئاسة المستشار وليد سمير، أطباء التشريح بمصلحة الطب الشرعى بسرعة تشريح جثة مسجل خطرعثر عليه،مذبوحا داخل مسكنه لتحديد سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بذلك، فيما أمرت النيابة العامة رجال مباحث قسم منشأة ناصر،بسرعة التحريات حول الواقعة وتحديد الجناة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة مسن مذبوح داخل غرفته، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لمسن في حالة تعفن وبه طعنة في البطن وجرح قطعى في الرقبة، وعثر بجواره على "سلاح أبيض"، المستخدم في الجريمة، وكمية كبيرة من أقراص "الترامادول" المخدر.

وتبين من التحريات أن المجنى عليه مسجل خطر قضايا آداب ومخدرات، ومستأجر غرفة داخل أحد العقارات بدائرة القسم، وليس له صلة بأى من السكان بسبب سوء سلوكه واتجاره بالمواد المخدرة.

كما تبين أن المجنى عليه يتردد عليه عدد من السيدات سيئة السمعة يستخدمهم في ممارسة الأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل مبالغ مالية، ويتخذ من مسكنه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى في بيع المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

 

 


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