تركيا: قوات "غصن الزيتون" تسيطر على قرية "حاج إسكندر" فى عفرين بسوريا





أنقرة (أ ش أ)

أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية، اليوم الأحد، أن قوات عملية "غصن الزيتون" تمكنت من السيطرة على قرية حاج إسكندر غرب مدينة عفرين شمالى سوريا، وذلك عقب معارك عنيفة مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وأشارت الأركان التركية ، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ،إلى إن الطائرات التركية تمكنت من تدمير 19 هدفًا للوحدات الكردية فى عفرين، بينها ملاجئ وتحصينات ومخازن أسلحة وذخائر.

وأفاد ناشطون باحتدام القتال على محاور التماس فى ريفى عفرين الشمالى والجنوبي، بالتزامن مع اشتباكات فى الريف الغربى، حيث تركزت الاشتباكات العنيفة فى ناحية راجو.