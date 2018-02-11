ترامب: لست متأكدا بالضرورة فى سعى إسرائيل لتحقيق السلام مع الفلسطينيين





القدس (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة مع صحيفة إسرائيلية نشرت الأحد، إنه "ليس متأكدا بالضرورة" من سعى إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وكان ترامب وجه انتقادات متكررة للفلسطينيين بعدم الرغبة فى التفاوض، لكنه كان يمتنع دائما عن توجيه انتقادات لإسرائيل.

وتأتى تصريحات ترامب فى مقابلة مع صحيفة إسرائيل اليوم المجانية المقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وبحسب ترامب، فان العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية "رائعة"، ولكن تحقيق السلام مع الفلسطينيين سيجعلها "أفضل بكثير".

واضاف ترامب للصحيفة اليمينية "حاليا، أقول ان الفلسطينيين لا يسعون لاقامة السلام. انهم لا يسعون لاقامة السلام"، كما أننى لست متأكدا بالضرورة أن إسرائيل تسعى لصنع السلام. لذلك سنكتفى بمراقبة ما سيحدث".

وأعرب ترامب عن قلقه من وتيرة البناء الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مع أن إدارته أقل انتقادا للبناء الاستيطانى من إدارة باراك أوباما.