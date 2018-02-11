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تحرير 1123 مخالفة مرورية وتنفيذ 476 حكما قضائيا بمطروح

الأحد، 11 فبراير 2018 10:12 م
تحرير 1123 مخالفة مرورية وتنفيذ 476 حكما قضائيا بمطروح حملة مرورية- ارشيفية


مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 1123 مخالفة مرورية وتحصيل 13 آلاف و 700 جنيه غرامات فورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 156مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15  من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 3 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة.

وتمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من  تنفيذ 476 حكما قضائيا وفحص 45 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.

 


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