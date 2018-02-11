"تأسيسية الإعلاميين": نعمل وفقا للقانون وسنتصدى بكل حزم للتجاوزات





كتب محمد السيد

قال الدكتور طارق سعدة، وكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الاعلاميين، إن النقابة تمتلك قرار مد مفتوح لعمل اللجنة من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن ما يثار حول أن اللجنة مازالت تحت التأسيس وأنه لا يحق لها وقف أى إعلامى، غير صحيح.

وأضاف سعدة، فى تصريحات صحفية له، أن اللجنة التأسيسية تعمل وفقا للقانون، الذى أكد على قيام اللجنة بمحاسبة أى إعلامى مخالف للمعايير الأخلاقية والمهنية.

وأوضح وكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الاعلاميين، أن النقابة ستتصدى بكل حزم لتجاوزات بعض البرامج لضبط المشهد الإعلامى المصرى.