تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل حارس بشركة بترول فى الجيزة لجلسة 13 مارس





كتب أحمد إسماعيل

أجلت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة الدائرة 18 المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بقتل حارس بشركة بترول، فى القضية رقم 1364 جنايات الواحات البحرية التابعة لنيابات 6 أكتوبر، إلى جلسة 13 مارس المقبل.

تعود تفاصيل القضية عندما أمر المستشار مدحت مكي المحامى العام لنيابات 6 أكتوبر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهمامهم بقتل راضى مبروك 44 سنة، حارس إحدى شركات البترول بالواحات البحرية، لوجود خلافات سابقة بينهم للتسابق على حراسة أحد المواقع لإحدى شركات البترول.

وترصد المتهمون للمجنى عليه بالطريق العام، وأعدوا أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وأطلقوا نحوه وابلا من الرصاص فسقط أرضا إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، فانهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، وأطلق المتهم الأول وابلا من الأعيرة النارية، لمنع المارة من مساعدته، فتوفى فى الحال بعد إصابته بعدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة من جسده .

ووجهت النيابة تهمة القتل العمد للمتهمين "على سنوسى عيد" هارب، و"خير الله سنوسى عيد" هارب، و"مرعى سنوسى عيد" هارب، و"عبد النبى عبد الونيس" صاحب كافيتريا .