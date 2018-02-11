تأجيل دعوى نقيب الصيادلة لإلغاء قرار وقفه عن العمل لجلسة 25 فبراير





كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محيى عبيد نقيب صيادلة مصر، وتطالب بإلغاء جميع القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للصيادلة بتاريخ 15 يناير 2018، لجلسة 25 فبراير المقبل، للاطلاع والرد والإعلان بالتدخل.

اختصمت الدعوى رقم 22610 لسنة 72 قضائية كلا من عصام عبد الحميد وأحمد عبد الله عبيد وحسام حمدى ومحمد شحاته وجورج ميخائيل ومحمد صلاح الدين واحمد فاروق وثروت محمد ومحمد عصمت وأيمن عثمان وهيثم أحمد وأحمد فخرى وأحمد مصطفى، أعضاء مجلس النقابة .

جاء ذلك بعد قرار مجلس النقابة بإحالة محيى الدين إبراهيم عبيد، نقيب صيادلة مصر، إلى التحقيق، ووقفه عن العمل 3 أشهر قابلة للزيادة، بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية كبرى.