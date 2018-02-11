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تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين فى أحداث عنف بالمنيا

الأحد، 11 فبراير 2018 08:34 م
تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين فى أحداث عنف بالمنيا كلابش - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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أجلت اليوم الأحد المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 4 متهمين من عناصر الإخوان فى اقتحام سنترال ديرمواس إلى جلسة 22 فبرايرالجارى لاستكمال سماع  المرافعة.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت فى أغسطس الماضى أحكاما بالسجن المؤبد غيابيا لعدد من المتهمين بالانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة، أثناء أحداث الشغب التى شهدتها البلاد فى 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة.


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