تأجيل إعادة محاكمة "بديع" و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لجلسة 11 مارس

تأجيل إعادة محاكمة "بديع" و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لجلسة 11 مارسالأحد، 11 فبراير 2018 03:35 م
المستشار حسين قنديل - رئيس محكمة جنايات القاهرة
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم"، لجلسة 11 مارس لاستكمال المرافعة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
إضافة تعليق
قطار ليفربول يصل محطة ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح يبحث عن أرقام قياسية جديدة.. الفرعون الأغلى فى لقاء الـ17 مليار جنيه.. وكلوب يجرب كل أوراقه قبل مواجهة بورتو بدورى أبطال أوروبا
تويتر للحبر السرى: عفوا لقد نفد رصيدكم.. 12 تغريدة مشفرة ساعدت وكالة الأمن القومى الأمريكى فى التفاوض مع جهات روسية لشراء وثائق خطيرة سرقها هاكرز.. تبادل الألغاز بين الطرفين على الملأ.. والصفقة بـ100 ألف دولار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة