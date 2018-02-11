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تأجيل إعادة محاكمة "بديع" و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لجلسة 11 مارس

الأحد، 11 فبراير 2018 03:35 م
تأجيل إعادة محاكمة "بديع" و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لجلسة 11 مارس المستشار حسين قنديل - رئيس محكمة جنايات القاهرة


كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم"، لجلسة 11 مارس لاستكمال المرافعة.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

 

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.


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محمد بديع

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الاخوان



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