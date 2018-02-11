بيان مديرية أمن دمياط: حريق عقار ميدان سرور بسبب ماس كهربائى





دمياط معتز الشريينى

أصدرت مديرية أمن دمياط، بيانا بشأن حريق عقار منطقة ميدان سرور والذى وقع مساء أمس السبت.

وأشارت مديرية أمن دمياط إلى ورود بلاغ لقسم أول شرطة دمياط من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمحل إكسسوارات موبايلات بميدان سرور دائرة القسم، وانتقل الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط واللواء مجدى أبوالعز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط وقيادات المديرية وقوات الإطفاء اللازمة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده وعدم امتداده للمبانى المجاورة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل إكسسوارات موبايلات بالطابق الأرضى بعقار مكون من خمسة طوابق ملك عصام حامد النادى 33 عاما حاصل على بكالوريوس حاسب آلى.

وأضاف بيان المديرية أن النيران أتت على محتويات المحل ورجحت التحريات المبدئية عدم وجود شبهة جنائية وأن الحريق بسبب ماس كهربائى، لافتا إلى أن الحريق أسفر عن إصابة 9 أشخاص باختناق أثناء تواجدهم بذات العقار وتم نقلهم لمستشفى دمياط العام حيث تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروها و بسؤال المصابين أكدوا أنهم أثناء تواجدهم بالعقار أصيبوا بحالة اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة ولم يتهموا أو يشتبهوا فى أحد بالتسبب فى إحداثها .

وبسؤال مالك المحل المذكور أكد أن سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى إحداثه ولم يقدر قيمة التلفيات. تم إخطار قسم الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق فنيا وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 371 إدارى قسم أول شرطة دمياط لسنة 2018م جارى العرض على النيابة العامة.