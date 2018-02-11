باكستان ترفض اتهام الهند لها بالهجوم على معسكر للجيش الهندى فى كشمير





إسلام آباد أ ش أ

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الأحد، أن بلاده ترفض بشدة اتهام بعض المسئولين الهنود لها بأنها وراء الهجوم الذى وقع على معسكر للجيش الهندى بإقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وفقا لفضائية "جيو نيوز" الباكستانية، إن المسئولين الهنود عادة ما يصدرون بيانات غير مسئولة وادعاءات لا أساس لها من الصحة قبل إجراء التحقيقات فى أى حادثة تقع.

كما عبر "المتحدث" عن ثقته فى أن المجتمع الدولى سيأخذ بعين الاعتبار حملة التشويه التى تشنها الهند على باكستان ومحاولتها خلق حالة من هيستيريا الحرب.

وكان مسلحون مجهولون هاجموا معسكرا للجيش الهندى بمنطقة "جامو"، صباح أمس السبت، ما أدى إلى مقتل اثنين من ضباط الجيش وإصابة ستة جنود آخرين.

يشار إلى أن إقليم كشمير متنازع عليه بين الهند وباكستان، وتتهم نيوديلهى إسلام آباد بتسليح وتدريب المسلحين فى هذا الإقليم، لكن باكستان تنكر تلك التهم.