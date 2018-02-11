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انطلاق أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات فى دبى

الأحد، 11 فبراير 2018 08:03 ص
انطلاق أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات فى دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة


دبى أ ش أ
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انطلقت فى دبى، اليوم الأحد، أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى وتستمر ثلاثة أيام.

يشارك فى أعمال هذه الدورة، التى تعقد فى 120 جلسة تفاعلية يتحدث فيها أكثر من 130 متحدثاً عالمياً، نحو 4 آلاف شخصية من 140 دولة و16 منظمة دولية، بينهم رؤساء ونواب رؤساء دول ورؤساء وزراء، وشخصيات قيادية عالمية من القطاعين الحكومى والخاص .

تناقش القمة، عدة محاور رئيسية أهمها مستقبل الصحة المتكاملة والتكنولوجيا الحيوية، مجتمعات المستقبل: الثقافة البشرية ورحلة التطور الإنسانى فى القرن المقبل، صناعة الهوية الحكومية، أهمية الأمل فى استشراف مستقبل أفضل للبشرية، الدول الافتراضية ومستقبل الحوكمة العالمية، مستقبل التعليم الشخصي، العملات الافتراضية ومستقبل سوق المال، الأبعاد الجديدة للعدالة فى عصر التكنولوجيا.

ويعقد تحت مظلة هذه القمة 5 منتديات دولية تعالج تحديات القطاعات الحيوية المستقبلية،هى منتدى الشباب العربي، والحوار العالمى للسعادة، والمنتدى العالمى لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى استيطان الفضاء، إضافة إلى منتدى التغير المناخي.

وستشهد القمة إطلاق المنصة العالمية لصنع السياسات الحكومية، الهادفة إلى إحداث أثر إيجابًى فى حياة الناس، من خلال توفير الأدوات اللازمة لتحقيق توافق دولى على تنسيق السياسات الحكومية لما فيه خير المجتمعات والشعوب.


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