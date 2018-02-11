انتحار طالبة بالإعدادى بعد تناول قرص غلة سامة بدمياط





دمياط - عبده عبد البارى

لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادى مصرعها متأثرة بإصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية، بسبب تناولها قرصًا من الغلة السامة.



وقال مصدر طبى، أن الطالبة "نرمين.م.ا"، من قرية السلام التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، تناولت قرصًا من الغلة السامة على إثر خلاف عائلى، حيث أدى الخلاف لدخولها فى نوبة من الحزن على إثرها تناولت قرص الغلة السامة .



وقد تم نقلها لمستشفى الزرقا المركزى، إلا أنه لم تفلح الجهود فى إنقاذها.



تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التى أمرت بدفن الجثمان .