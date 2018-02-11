انتحار طالبة بالإعدادى بعد تناول قرص غلة سامة بدمياط

إسعاف - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق
لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادى مصرعها متأثرة بإصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية، بسبب تناولها قرصًا من الغلة السامة.
وقال مصدر طبى، أن الطالبة "نرمين.م.ا"، من قرية السلام التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، تناولت قرصًا من الغلة السامة على إثر خلاف عائلى، حيث أدى الخلاف لدخولها فى نوبة من الحزن على إثرها تناولت قرص الغلة السامة .
وقد تم نقلها لمستشفى الزرقا المركزى، إلا أنه لم تفلح الجهود فى إنقاذها.
تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التى أمرت بدفن الجثمان .
إضافة تعليق
مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة
سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة