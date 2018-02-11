video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 05:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتحار طالبة بالإعدادى بعد تناول قرص غلة سامة بدمياط

الأحد، 11 فبراير 2018 01:02 ص
انتحار طالبة بالإعدادى بعد تناول قرص غلة سامة بدمياط إسعاف - أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادى مصرعها متأثرة بإصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية، بسبب تناولها قرصًا من الغلة السامة.

وقال مصدر طبى، أن الطالبة "نرمين.م.ا"، من قرية السلام التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، تناولت قرصًا من الغلة السامة  على إثر خلاف عائلى، حيث أدى الخلاف لدخولها فى نوبة من الحزن على إثرها تناولت قرص الغلة السامة .

وقد تم نقلها لمستشفى الزرقا المركزى، إلا أنه لم تفلح الجهود فى إنقاذها.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التى أمرت بدفن الجثمان .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد مصابى حريق عقار الدروس الخصوصية بدمياط لـ22 حالة

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

انتحار طالبة



لا تفوتك
عمليات سيناء تستحوذ على قائمة تويتر.. ومغردون: ربنا ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة

عمليات سيناء تستحوذ على قائمة تويتر.. ومغردون: ربنا ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة

أستاذ كبد: طرح عقار الزيباتيير لعلاج فيروس C بعد موافقة وزارة الصحة

أستاذ كبد: طرح عقار الزيباتيير لعلاج فيروس C بعد موافقة وزارة الصحة

مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة

مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة

سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"

سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"

"يوتيوب" يعلن عن سياسات صارمة لمعاقبة أصحاب المحتوى المخالف

"يوتيوب" يعلن عن سياسات صارمة لمعاقبة أصحاب المحتوى المخالف

مسئول إسرائيلى: المقاتلة الحربية سقطت بعد إصابتها بصاروخ سورى مضاد للطائرات

مسئول إسرائيلى: المقاتلة الحربية سقطت بعد إصابتها بصاروخ سورى مضاد للطائرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة