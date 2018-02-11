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اليوم.. انطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاج

الأحد، 11 فبراير 2018 09:25 ص
اليوم.. انطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاج تطعيم


سوهاج ـ محمود مقبول
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انطلقت اليوم، بمحافظة سوهاج حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستهدف 845 ألف طفل وطفلة من سن يوم وحتي 5 سنوات بالقرى والأحياء والمدن والمراكز، بداية من مدينة طما شمالا وحتى البلينا جنوبا ودار السلام جنوب شرقى المحافظة.

ينفذ الحملة 2351 فرقة تضم الفرق الثابتة والمتحركة، وتبدأ الحملة اليوم الأحد 11 فبراير وتستمر حتي يوم الأربعاء 14 من نفس الشهر من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية ظهرا بفرق تطعيم ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والميادين العامة ومحطات السكك الحديدية والأتوبيسات ومطار سوهاج الدولى، وفرق تطعيم متحركة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء فى المدن والقرى للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.


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