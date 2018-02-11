اليوم.. انطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاج

اليوم.. انطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاجالأحد، 11 فبراير 2018 09:25 ص
تطعيم
سوهاج ـ محمود مقبول
إضافة تعليق
انطلقت اليوم، بمحافظة سوهاج حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستهدف 845 ألف طفل وطفلة من سن يوم وحتي 5 سنوات بالقرى والأحياء والمدن والمراكز، بداية من مدينة طما شمالا وحتى البلينا جنوبا ودار السلام جنوب شرقى المحافظة.
ينفذ الحملة 2351 فرقة تضم الفرق الثابتة والمتحركة، وتبدأ الحملة اليوم الأحد 11 فبراير وتستمر حتي يوم الأربعاء 14 من نفس الشهر من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية ظهرا بفرق تطعيم ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والميادين العامة ومحطات السكك الحديدية والأتوبيسات ومطار سوهاج الدولى، وفرق تطعيم متحركة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء فى المدن والقرى للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.
إضافة تعليق
المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى
تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة