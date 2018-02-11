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اليوم "السياحة" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنظيم عروض أوبرا عايدة

الأحد، 11 فبراير 2018 02:00 ص
اليوم "السياحة" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنظيم عروض أوبرا عايدة عروض فنية لأوبرا عايدة - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
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يعقد اللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، للإعلان عن تنظيم عروض فنية لأوبرا عايدة بمنطقة أهرامات الجيزة، بمناسبة مرور 150 عاماً على تنظيم الحدث .

ومن المقرر، أن تنطلق عروض أوبرا عايدة خلال الفترة من 8 : 10 مارس 2018 ويستمر الحدث لمدة ثلاث سنوات متتالية، تبدأ بعام 2018 وتنهى بعام 2020 .

وتهدف العروض، إلى استخدام قوة مصر الناعمة "الموسيقى والفن" فى تغيير الصورة الذهنية عن مصر ، وجذب السياح، حيث أن حضور أوبرا عايدة فى مسرحها الطبيعى التاريخى حلم من أحلام عشاق الموسيقى فى كل مكان ، بالإضافة إلى جلب 4500 سائح سوف يقومون بقضاء 12000 ليلة سياحية فى مصر .

 


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