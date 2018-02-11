اليوم "السياحة" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنظيم عروض أوبرا عايدة





كتبت ميرفت رشاد

يعقد اللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، للإعلان عن تنظيم عروض فنية لأوبرا عايدة بمنطقة أهرامات الجيزة، بمناسبة مرور 150 عاماً على تنظيم الحدث .

ومن المقرر، أن تنطلق عروض أوبرا عايدة خلال الفترة من 8 : 10 مارس 2018 ويستمر الحدث لمدة ثلاث سنوات متتالية، تبدأ بعام 2018 وتنهى بعام 2020 .

وتهدف العروض، إلى استخدام قوة مصر الناعمة "الموسيقى والفن" فى تغيير الصورة الذهنية عن مصر ، وجذب السياح، حيث أن حضور أوبرا عايدة فى مسرحها الطبيعى التاريخى حلم من أحلام عشاق الموسيقى فى كل مكان ، بالإضافة إلى جلب 4500 سائح سوف يقومون بقضاء 12000 ليلة سياحية فى مصر .